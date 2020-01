Welche Kirche suchen wir?

Historisches Foto

+ © Michael Sieber (Archiv) © Michael Sieber (Archiv)

In dieser Woche sucht der Remscheider General-Anzeiger eine Kirche, die eine mehr als 100-jährige Geschichte aufweisen kann.

Zur Zeit macht der markante Bau der zuständigen Gemeinde aber einige Sorgen.

Haben Sie erkannt, welches Gotteshaus wir in dieser Woche suchen? Dann schicken Sie ihre Lösung bis spätestens zum kommenden Donnerstag, 16. Januar, per E-Mail oder per Post, gerne auch verbunden mit persönlichen Erinnerungen, an den RGA, Alleestraße 77-81, 42853 Remscheid. red/Archivfoto: Michael Sieber

