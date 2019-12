Ärger

+ © Roland Keusch Eine ganze Woche dauerte es, bis Otto Kampmann das Schreiben einer Bekannten aus seinem Briefkasten nehmen konnte. © Roland Keusch

Sieben Tage für gerade mal gut drei Kilometer innerhalb Remscheids – so lange war ein Brief unterwegs, der Otto Kampmann am 12. Dezember erreichte.

Ein Freund und ehemaliger Arbeitskollege hatte das Ehepaar Kampmann über den Tod seiner Ehefrau informieren wollen. Doch die Nachricht, laut Poststempel am 5. Dezember aufgegeben, erreichte seinen Empfänger zu spät.

