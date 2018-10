Verkehr

Nach einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw am Willy-Brandt-Platz am Donnerstag gegen 15.15 Uhr bildeten sich in dem Bereich lange Staus.

Verletzt wurde laut Polizei bei dem Unfall zwar niemand. Weil der Pkw jedoch abgeschleppt werden musste, war zwischenzeitlich eine der Fahrspuren blockiert. tk

