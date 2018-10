Unfall: Beifahrer greift ins Lenkrad

In Sprockhövel

26-jährige Remscheiderin landet in Sprockhövel mit ihrem Pkw im Graben.

Gegen 4 Uhr am frühen Sonntagmorgen ist eine 26-jährige Remscheiderin mit einem Pkw auf der South-Kirkby-Straße in Sprockhövel nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben gelandet. Am Unfallort trafen die Polizeibeamten die Fahrerin sowie ihren leicht verletzten Beifahrer, der unter Alkoholeinfluss stand, an. Während der Fahrt soll er der Fahrerin laut Polizei ins Lenkrad gegriffen haben soll. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet; der Führerschein wurde beschlagnahmt. red

