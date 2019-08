Umfrage: Die Remscheider sind eisverrückt – Wo schmeckt’s am besten?

Eiskalt genießen

Der RGA hat über seine Facebook-Seite nach der Lieblingseisdiele gefragt und über 500 Antworten bekommen. Wahnsinn.

Wir wollten es wissen: Wo gibt es in Remscheid das beste Eis, und welche Sorte landet am häufigsten in der Waffel? Über 500 Antworten haben uns über unsere Facebookseite erreicht, viele mit ganz persönlichen, leidenschaftlichen Liebesbekundungen für ihren „Eisdealer“.

ZUM VERFAHREN

Jede einzelne Empfehlung über Facebook wurde gewertet. Nun stehen die fünf Eisdielen zur Abstimmung, die am häufigsten genannt wurden. Gleiches gilt für die Abstimmung, welche Eissorte die Remscheider am liebsten schlecken. Natürlich darf dabei auch eine bestimmte Spezialität nicht fehlen. Die Abstimmung läuft bis einschließlich Sonntag.

Eins vorweg: Jeder Anbieter der kalten Köstlichkeit hat seine Fans, und über Geschmack lässt sich bekanntlich vortrefflich streiten. Unsere Befragung ist daher eher als Stimmungstest zu verstehen, und mit Sicherheit kein Warentest. kaz