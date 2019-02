Überfall auf Tankstelle - Polizei veröffentlicht Täterbeschreibungen

Blaulicht

+ © Tim Oelbermann Tatort war die Freie Tankstelle an der Solinger Straße. © Tim Oelbermann

Zwei unbekannte Täter haben am Freitagabend gegen 19 Uhr einen Raubüberfall auf die Freie Tankstelle an der Solinger Straße verübt.

Laut Polizei bedrohte einer der Männer den Kassierer mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Währenddessen bedrohte ein zweiter Täter einen an den Getränkekühlschränken stehenden Kunden, indem er ihm ein Messer an den Hals hielt. Beide Räuber flüchteten mit Bargeld und Zigaretten vom Tankstellengelände in östliche Richtung.

Inzwischen hat die Polizei auch eine Beschreibung der Räuber veröffentlicht:

Beide sollen etwa zwischen 25 und 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Sie trugen zur Tatzeit dunkle Kleidung. Ein Mann soll Deutscher sein, der andere vermutlich türkischstämmig sein, heißt es in der Beschreibung. Beide Männer trugen Vollbärte hatten ihre Gesichter mit schwarzen Tüchern verdeckt.

Sachdienliche Hinweise zu dem Raubüberfall nimmt die Polizei unter 0202/ 2840 entgegen. red

