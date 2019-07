Trinkwasser: Talsperre gut gefüllt

Trockenheit

+ © Herbert Draheim (Archiv) Aus der Großen Dhünn-Talsperre erhalten die Remscheider ihr Wasser. © Herbert Draheim (Archiv)

Versorgung ist unkritisch. EWR raten dennoch zu bewusstem Verbrauch. Schlimmer steht es um die Bäume. Tausende wurden schon gefällt.

Bei heißen Temperaturen wie in diesen Tagen empfehlen die Ärzte in der Regel zweierlei: Viel trinken und Schatten aufsuchen. Noch gibt es genügend Wasser in der Großen Dhünn-Talsperre – das Trinken ist also kein Problem. Doch hält die Trockenheit weiter an, werden bald deutlich weniger Bäume im Stadtgebiet kühlen Schatten spenden. Lesen Sie hier, wie viel Kubikmeter Wasser zur Verfügung stehen und wie schlecht es hingegen um die Remscheider Bäume steht.