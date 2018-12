Tannenhof: Im Patientenzimmer bricht Feuer aus

Blaulicht

+ © Roland Keusch Auch Einsatzkräfte aus Solingen und Wuppertal waren vor Ort. © Roland Keusch

Fünf Personen wurden verletzt.

In der Stiftung Tannenhof, einer Fach-Nerven-Klinik, in der Remscheider Straße kam es Freitag gegen 21.45 Uhr zu einem Brand in einem Patientenzimmer. Der Brand wurde durch die Beamten gelöscht. Die Remscheider Feuerwehr bekam außerdem Verstärkung aus Solingen und Wuppertal. Insgesamt waren 180 Einsatzkräfte vor Ort. Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes sowie der Johanniter haben die 62 Patienten betreut, die ihre Zimmer verlassen mussten. Das Klinikpersonal hat die Räumung vorab durchgeführt.

Laut Polizei wurden bei dem Brand vier Personen leicht und eine Person durch eine Rauchgasvergiftung schwer verletzt, welche in eine Spezialklinik gebracht wurde. Die leicht verletzten Personen konnten nach einer Kontrolle im Krankenhaus dieses wieder verlassen. Zur Brandursache und Schadenshöhe dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei noch an. Kommende Woche soll voraussichtlich ein Brandsachverständiger den Brandort besuchen, um zu prüfen, ob es sich um einen technischen Defekt oder Brandstiftung handelt. ld