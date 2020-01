Tragischer Unfall

Entgegen erster Meldungen ist kein Remscheider unter den sechs Toten, die bei dem tragischen Unfall in Südtirol starben.

Das teilte ein Sprecher der Wuppertaler Polizei am Sonntagnachmittag mit. Allerdings gab er an, dass zwei der Toten aus Wuppertal stammen. Ein Autofahrer war in Luttach in eine Gruppe Touristen gerast. Elf Menschen wurden verletzt. red

