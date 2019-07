Neuer Standort für Sparkassen-Geldautomaten in Kremenholl stößt auf Kritik

Alexanderstraße

Hier kommt ab dem Frühherbst ein Sparkassenautomat hin: der türkische Lebensmittelmarkt Erciyes in der Alexanderstraße.

Ende Mai war die SB-Geschäftsstelle an der Paulstraße geschlossen worden. Der neue Geldautomat soll nun am Supermarkt Erciyes in der Alexanderstraße stehen.

Die Stadtsparkasse Remscheid hatte versprochen, einen Ersatz zu finden, nachdem sie ihre Selbstbedienungs-Geschäftsstelle an der Paulstraße Ende Mai geschlossen hatte. Ausgewählt hat sie nun den Supermarkt Erciyes an der Alexanderstraße. Doch das stößt auf Kritik: Volker Leitzbach, SPD-Kommunalpolitiker, findet die Entscheidung nicht nachvollziehbar. Lesen Sie hier, was ihn stört, welchen Standpunkt er besser fände und was er der Stadtsparkasse vorwirft.