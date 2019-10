Neuer Imagefilm der Bergischen Drei ist online

Städtedreieck

+ © ewald&denizli Studios Die Filmproduzenten bei der Schnittabnahme. © ewald&denizli Studios

Clip zeigt in 1:43 Minuten die Nähe zwischen Großstadterlebnis und Landschaft.

„It feels like home“ heißt der neue Imagefilm der Bergischen Drei, der ab sofort auf YouTube zu sehen. Produziert wurde der 1:43 Minuten lange Film von den Ewald & Denizli Studios. Die Macher zeigen schnell hintereinander diverse Szenen aus den Städte Solingen, Remscheid und Wuppertal. "Großstadterlebnis und Landschaft – nirgendwo sonst sind sie so nah beieinander wie bei den Bergischen Drei. Sowohl zu Fuß auf idyllischen Wanderrouten, als auch bequem per Rad - die Region lässt sich leicht erobern", heißt es in der Ankündigung.

Bereits seit mehreren Monaten arbeiten die Filmproduzenten an dem Clip, der durch ein Programm der Europäischen Union geförderten wird. Dabei holten sich der Wuppertaler Christian Ewald und der Remscheider Osman Denizli Unterstützung vom 23 Jahre alten Remscheider Sam Bayomi. red