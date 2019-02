A1: Bei zwei Unfällen werden mehrere Personen verletzt

Lennep

Gleich zwei Mal mussten die Einsatzkräfte am Wochenende zu Unfällen auf der A 1 ausrücken.

Beide Male wurden die Insassen verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das erste Mal wurden die Berufsfeuerwehr und die Löscheinheit Lennep am Samstag um 17.53 Uhr alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache waren in Höhe der Auffahrt Lennep in Fahrtrichtung Köln zwei Autos zusammengestoßen. Ein Pkw, der mit vier Personen besetzt war, hatte sich in Folge der Kollision überschlagen und war auf dem Dach gelandet. In dem zweiten beteiligten Fahrzeug befanden sich laut Feuerwehr zum Unfallzeitpunkt zwei Personen. Bei dem Unfall wurden alle sechs beteiligten Insassen verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Am Sonntag rückten die Einsatzkräfte um 14.28 Uhr erneut zur A 1 aus. Hinter der Auffahrt Lennep in Richtung Köln waren drei Pkw mit fünf Insassen zusammengestoßen. Dabei wurden drei Personen verletzt. Sie kamen ins Sana-Klinikum und ins Klinikum Wuppertal. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle. red