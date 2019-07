A1: Schwerer Unfall mit Pferdetransporter

Blume

+ © Ralf Kollmann Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich die Fahrerin selbstständig aus dem Fahrzeug befreien können. © Ralf Kollmann

Eine Frau verletzt sich schwer. Tiere bleiben unverletzt.

Zu einem Verkehrsunfall auf der A1 musste die Feuerwehr Remscheid am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr ausrücken. In Höhe der Auffahrt Lennep (Blume) in Fahrtrichtung Dortmund war ein SUV mit einem Gespann aus Pkw und Pferdeanhänger zusammengestoßen. Der SUV landete dabei auf der Seite im Graben.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich die Fahrerin selbstständig aus dem Fahrzeug befreien können. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Im Pferdeanhänger des Gespannes befanden sich zwei Pferde, die sich nicht verletzten. Aufgrund des Schadens am Anhänger war eine normale Weiterfahrt aber nicht möglich. Aus Sicherheitsgründen wurde das Gespann von der Feuerwehr bis zur nächsten Ausfahrt begleitet. Dort wurden die Pferde zum weiteren Transport in einen Ersatzanhänger umgeladen. red

Weitere Blaulicht-Meldungen lesen Sie hier.