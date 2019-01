Schnee: Ausfälle und Verspätungen bei den Bussen

Bilanz

Die Polizei zählte 16 Unfälle in Remscheid mit einem Leichtverletzten und 77.800 Euro Gesamtschaden.

Die heftigen Schneefälle am Mittwoch und frühen Donnerstagmorgen sind nicht folgenlos geblieben. Die Stadtwerke Remscheid kündigen im gesamten Liniennetz zu erheblichen Verspätungen und Fahrtausfällen. Besonders betroffen davon sind die Linien 615, 654, 657 und 675. Nicht angefahren werden die Haltestellen Am Lenneper Hof, Horrenbeek, Ibacher Feld, Ibacher Mühle, Ibrucher Straße, Knusthöhe, Otto-Hahn-Straße, Steinb./Heidmannstraße sowie der Linienabschnitt Rath.

Wie die Polizei auf Nachfrage berichtete, kam es zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 5 Uhr, zu 16 glättebedingten Unfällen auf den Remscheider Straßen. Eine Person verletzte sich leicht; nach Schätzungen der Polizei entstanden bei allen Unfällen Sachschäden von zusammengenommen geschätzt 77.800 Euro.

Im gesamten bergischen Städtedreieck zählte die Polizei im genannten Zeitraum 89 Unfälle (Solingen: 28, Wuppertal: 45) mit geschätzten 140.000 Euro Sachschäden insgesamt. Daher waren nicht nur im Stadtgebiet schon in den frühen Morgenstunden wieder Räumfahrzeuge unterwegs. Einige Remscheider zeigten jedoch wenig Verständnis für den Schneepflug.

Heute leichter Schneefall und weiter Glättegefahr

Am Donnerstag soll es laut Deutschem Wetterdienst in Remscheid noch bis 14 Uhr zu Schneefällen kommen. Die Temperatur beträgt am Morgen -4 Grad und soll im Laufe des Tages nur bis auf -1 Grad ansteigen. Daher warnt der DWD weiterhin vor Straßenglätte. jhe/gf

