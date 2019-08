Sanierung der Kirche Tannenhof kostet 1,5 Millionen

RGA vor Ort

+ © Roland Keusch Von außen sind die Schäden kaum zu erkennen. Nur ein Riss auf Höhe der Turmuhr deutet auf den Sanierungsbedarf hin. © Roland Keusch

Schon im September starten die Arbeiten am maroden Turm. Doch das finanziell dicke Ende kommt erst noch.

Wenn am Mittwochabend zum Auftakt des 31. Orgelsommers die Von-Beckerath-Orgel in der Kirche der Stiftung Tannenhof erklingt, wird sich das Gotteshaus sowohl optisch als auch akustisch so schön präsentieren wie eh und je. Zumindest auf den ersten Blick. Nur aufmerksamen Besuchern dürfte auffallen, dass rechts neben der Orgel an einigen Stellen die Farbe von den Wänden platzt. Der Schaden ist ein Symptom für das, was im Verborgenen die Substanz der über 110 Jahre alten Kirche angegriffen hat.

Welche Schäden es zu beseitigen gilt, wie lange die Bauarbeiten dauern und wie viel Geld die Stiftung selbst aufbringen muss, lesen Sie in unserem Artikel.