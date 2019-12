TBR sammeln Tannenbäume ab 7. Januar ein

Vergänglich

Auch wenn wahrscheinlich noch keiner daran denkt: In gut zehn Tagen verschwinden die Weihnachtsbäume wieder aus den Remscheider Wohnzimmern.

Die Technischen Betriebe (TBR) sammeln die Tannenbäume ein: in Lennep ab Dienstag, 7. Januar, in Lüttringhausen ab Mittwoch, 8. Januar, und in Alt-Remscheid am Samstag, 11. Januar.

Die Technischen Betriebe bitten darum, die Bäume am Sammeltag jeweils bis 7 Uhr unverpackt, das heißt in natürlichem Zustand, rauszustellen. Der Schmuck muss vollständig vom Baum verschwunden sein – sind noch Lametta, glitzernde Kugeln oder auch Leuchten im Baum, kann dieser nicht verwertet werden.

Die TBR empfehlen, die ausgedienten Bäume gut sichtbar auf dem Gehweg – und nicht am Mülltonnenstandort – abzulegen. Bitte sägen Sie Bäume, die länger als zwei Meter sind, in der Mitte durch.

Sind die Festtagsbäume eingesammelt, werden diese geschreddert und anschließend in eine spezielle Anlage transportiert, wo sie zur Energieerzeugung genutzt werden. red