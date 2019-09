Sally Haas tritt bei "The Voice of Germany" an

Ex-GNTM-Teilnehmerin

+ © SAT.1/ProSieben/André Kowalski Sally Haas steht wieder im Rampenlicht: Die 19-Jährige singt bei „The Voice of Germany“. © SAT.1/ProSieben/André Kowalski

Bei "Germany’s Next Topmodel" landete sie 2018 auf dem 6. Platz - nun versucht die 19-jährige Remscheiderin ihr Glück als Musikerin. Am Donnerstag sind sie bei den "Blind Auditions".

Von Andreas Weber und Manuel Böhnke

Angesprochen auf ihre Zukunftspläne, antwortete Sally Haas im Mai 2018 im RGA-Interview: "Das Singen und Rappen macht mir auch Spaß." Rund eineinhalb Jahre später kommt sie einem Leben als Musikerin ein Stück näher. Die Remscheiderin, die 2018 den 6. Platz bei "Germany’s Next Topmodel" (GNTM) belegte, nimmt ab Mitte September an der Musik-Castingshow "The Voice of Germany" teil. Am Donnerstag, 19. September (20.15 Uhr, Pro 7), tritt sie bei den „Blind Auditions“ ans Mikro.

"Im Model-Leben bin ich daran gewöhnt, oberflächlich bewertet zu werden. Und bei 'The Voice of Germany' ist das gar nicht der Fall. Die Coach-Stühle sind umgedreht, ich kann ich selbst sein, meine Stimme zählt hier ganz alleine – das genieße ich sehr“, erzählt die 19-Jährige in einem Video auf der offiziellen Show-Website, in dem sie sich als eines von 20 Talenten der neuen Staffel vorstellt. Sie sei "mega aufgeregt" und habe Angst, nicht ernst genommen zu werden, weil sie den Leuten eher als Model bekannt sei. Ihr Ziel: "Ich hoffe, den Leuten zeigen zu können, dass das eine Leidenschaft ist, die wirklich von innen kommt."

Sally Haas hofft, in Sidos Team zu landen

Die meisten Menschen kennen Sally Haas wohl als Kandidatin der 13. Staffel der Show "Germany’s Next Topmodel". Sie hofft, von ihren dort gesammelten Erfahrungen profitieren zu können: "Das war eine mega Reise. Ich habe viel dazu gelernt, was ich bei 'The Voice of Germany' umsetzen kann." Bereits vor dem Start ihrer Model-Karriere hat sie mit Musik im Rampenlicht gestanden, erzählt die ehemalige Schülerin der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in dem rund dreiminütigen Vorstellungsclip. Das beweist ein Youtube-Video aus dem Jahr 2015: Darin ist Sally Haas singend auf der Bühne der Kattwinkelschen Fabrik in Wermelskirchen zu sehen.

„Hätte ich damals nicht zufällig den Aufruf für GNTM gesehen, wäre es eher 'The Voice' geworden“, erklärt sie dem RGA. Singen hat für sie schon früh dazu gehört. „Besonders meine Eltern durften sich jahrelang aus meinem Zimmer meinen Gesang anhören und sind, glaube ich, auch froh darüber, dass ich an meiner Leidenschaft festhalte“, dankt Sally Mama und Papa für den Zuspruch und das Selbstbewusstsein, dass diese ihr für den zweiten TV-Großeinsatz im Rampenlicht mitgeben. Nach GNTM habe sie sich gesanglich weiterentwickeln wollen. „Da ich 'The Voice'-Fan bin, und weiß, dass man bei diesem Format nicht wirklich verliert, sondern nur dazu lernt, dachte ich, das ist eine gute Idee.“ Ihre rätselhafte halbseitige Gesichtslähmung, die zwischenzeitlich im Boulevard Schlagzeilen machte, ist überwunden.

Der wohl größte Unterschied zwischen "The Voice of Germany" und anderen Casting-Shows ist, dass die Coaches die Teilnehmer in der ersten Runde nicht sehen können. Erst wenn ihnen der Gesang gefällt, drücken sie einen Buzzer, wodurch sich ihr Stuhl in Richtung des Kandidaten dreht. Sally Haas hofft, bei den sogenannten Blind Auditions vor allem Sidos Aufmerksamkeit zu erregen und ins Team des Rappers zu kommen. Neben dem 38-Jährigen suchen auch Mark Forster, Rea Garvey und Alice Merton nach Talenten für ihre Teams. Ihren Wunsch erklärt die 19-Jährige so: "Ich bin mit seiner Musik aufgewachsen, komme vom Rap." Denn geprägt ist Sally von amerikanischer Hip-Hop/Trap oder R&B-Musik. Gerne covere sie englischsprachige Popsongs, weil diese oft schöne Texte hätten, „mit denen ich mich identifizieren kann“ und „meine Gefühle transportieren kann“, sagt sie. Freilich sei sie aber auch für die übrigen Coaches offen: "Ich freue mich, wenn sich auch nur ein Stuhl umdreht."

Die neue Staffel beginnt am 12. September

Mit ihrem Talent als Sängerin erfreut Sally Haas nicht nur immer wieder ihre rund 76 000 Instagram-Follower. Im Juli begleitete sie ihren Freund, den Rapper Juicy Gay, zum Splash-Festival. Dort stand das Paar zusammen auf der Bühne, um vor den Hip-Hop-Publikum seinen gemeinsamen Song "Gucci Pain" zu spielen.

Juicy Gay begleitet die 19-Jährige auch zu ihrem Auftritt bei "The Voice of Germany". Außerdem mit dabei sind unter anderem ihre Eltern und Toni Dreher-Adenuga. Sie siegte 2018 bei "Germany’s Next Topmodel" und ist seit der Sendung mit Sally Haas befreundet.

Und auch ihre Fans können am Fernseher dabei sein, wenn die Remscheiderin, die seit rund einem Jahr in Berlin lebt, versucht, den nächsten Schritt ihrer Karriere zu gehen: vom Model zur Influencerin zur Musikerin? Die 9. Staffel von "The Voice of Germany" beginnt am Donnerstag, 12. September, um 20.15 Uhr auf ProSieben und am Sonntag, 15. September, in Sat.1. Anschließend kommt jeden Donnerstag eine neue Folge auf ProSieben und jeden Sonntag eine neue Episode in Sat.1.