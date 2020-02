Lennep: Rosenmontagszug kann heute rollen

Karneval

+ © Roland Keusch So wie im vergangenen Jahr können heute wieder viele Gruppen durch Lennep ziehen. (Archivfoto) © Roland Keusch

Sturm flaut rechtzeitig für den "Zoch" ab.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Die Lenneper Karnevalsgesellschaft sagte an diesem Sonntag zwei Veranstaltungen in ihrem Festzelt auf der Robert-Schumacher-Straße kurzfristig ab: Sowohl die Kinderparty als auch die Fete für Menschen mit und ohne Behinderung fielen am Sonntag dem Sturm zum Opfer. Vorsitzender Gunther Brockmann bedauert, dass insbesondere viele Familien enttäuscht waren. „Aber Sicherheit muss vorgehen.“

+ Musste Partys absagen: Gunther Brockmann. © Roland Keusch Es ist nicht das erste Mal, dass heftiger Wind den Karnevalisten einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. 2016 fiel der Rosenmontagszug aus, 2017 musste die Weiberfastnachtsparty quasi in letzter Sekunde abgeblasen werden. Diesmal trifft es die Karnevalisten und den Zeltwirt Tobias Riemann aber nicht so hart. Es seien entsprechende Ausfallversicherungen abgeschlossen worden. „Außerdem verlangen wir bei den Sonntagsveranstaltungen ja keinen Eintritt“, fügte Gunther Brockmann hinzu.

Karnevalisten wünschen sich festes Dach über dem Kopf

Auch bei den älteren Menschen seien die Nachmittagsveranstaltungen zuletzt auf eine immer stärkere Resonanz gestoßen. Während es bei der Samstagabendsgala Lennep lacht und ganz besonders an Weiberfastnacht laut zugehe, stimmen die Karnevalisten bei der Party für Menschen mit und ohne Behinderung etwas leisere Töne an. Das kommt gerade den Senioren entgegen, die allzu viel Trubel meiden, aber dennoch Karneval feiern wollen.

Die Absage vom Sonntag nährt die Forderung Brockmanns, dass die Karnevalisten ein festes Dach über den Kopf benötigen. Immer wieder hatte er dafür die Sporthalle Hackenberg ins Gespräch gebracht, aber von der Stadt Remscheid einen Korb erhalten. „Nun wurden mit dem neuen Boden in der Halle ja Fakten geschaffen. Aber möglicherweise gibt es ja Alternativen.“

Die Stadt Remscheid habe den Karnevalisten vor einigen Jahren ein Veranstaltungsdomizil in Aussicht gestellt. Keinesfalls in Frage komme für die Lenneper die Sporthalle West in Reinshagen. „Die ist doch viel zu weit weg vom Schuss“, findet Karnevalist Gunther Brockmann.

Die Feuerwehr musste sich unterdessen am Sonntagnachmittag mit Sturmschäden beschäftigen. „Überall kann weiches Gehölz runterfallen“, hieß es in der Leitstelle. Einsatzorte waren unter anderem die Albert-Einstein-Straße in Hackenberg und die Wermelskirchener Straße. In der Ortslage Timmersfeld musste die Feuerwehr einen Baum absichern, der auf den Boden zu stürzen drohte. Insgesamt musste die Remscheider Feuerwehr zu neun sturmbedingten Einsätzen ausrücken.

Für den Rosenmontagszug bestehe höchstwahrscheinlich keine Gefahr, berichtete Gunther Brockmann am frühen Sonntagabend. „Im Gegenteil! Mit ein bisschen Glück kommt sogar die Sonne raus.“ Lesen Sie hier, wie der Zug in Lennep laufen soll und welche Sperrungen es gibt.