Ideensammlung

+ © Michael Schütz Der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Wolf hielt bunte Stifte und einen Plan des Stadtparks bereit. Bürger konnten ihre Ideen einzeichnen. © Michael Schütz

Was wird aus dem Stadtpark? Die SPD hatte zur Ideensammlung eingeladen. Wegen des heißen Wetters kamen aber nur wenige.

Wie soll der Stadtpark in 50 Jahren aussehen? Können die Funktionsflächen erweitert werden? Sind eine Minigolf-Anlage oder ein Kneipp-Becken sinnvoll? Inwieweit kann Wasser – in welcher Form auf immer – die Erscheinung des Parks als Naherholungsgebiet aufwerten? Und das im Hinblick auf den Klimaschutz? Um diese Fragen ging es beim Treffen an der Konzertmuschel im Stadtpark.