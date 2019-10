TV-Show: Remscheider überzeugt Löwin Dagmar Wöhrl

"Die Höhle der Löwen"

+ © Tristan Krämer Vincent Efferoth, Dagmar Wöhrl und Lukas Passia schauten sich die Ausstrahlung von "Die Höhle der Löwen" gemeinsam an. © Tristan Krämer

Bei "Die Höhle der Löwen" stellten Lukas Passia und sein Geschäftspartner Vincent Efferoth Investoren ihre Idee vor: alkoholischen Tee.

Update vom 22. Oktober, 23.30 Uhr:

Sie haben einen Deal: In der Gründershow „Die Höhle der Löwen“, die am Abend bei Vox ausgestrahlt wurde, erhielten der Remscheider Lukas Passia und sein Geschäftspartner Vincent Efferoth aus Leverkusen den Zuschlag für ihr Produkt Noveltea. Investorin Dagmar Wöhrl schlug zu und sicherte sich für 450.000 Euro 15 Prozent der Anteile an Noveltea. Die Geschäftsfrau handelte außerdem aus, pro verkaufter Flasche 1 Euro zurück zu bekommen, bis die 450.000 wieder raus sind.

Hinter Noveltea steht ein alkoholischer Tee, den Passia und Efferoth während ihres Studiums im englischen Newcastle entwickelten. Der Drink, den es mittlerweile in drei Sorten zu kaufen gibt, überzeugte die Löwin.

"Die Höhle der Löwen": So lief die Sendung für die Noveltea-Gründer

Der Auftritt von Lukas Passia und Vincent Efferoth wurde durch einen Rückblick auf ihre Teilnahme bei der englischen Gründershow "Dragons Den" eingeläutet. Dort hatten die Gründer seinerzeit gleich drei Angebote ausgeschlagen. Das Anfangsangebot für die Löwen: 450.000 Euro für 10 Prozent. Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Frank Thelen, Ralf Dümmel und Dagmar Wöhrl verfolgten gepannt die Präsentation. "Wir gehen hier heute nicht ohne Handschlag raus", so die mutige Ansage von Passia und Efferoth.

Stilecht servierte ein Butler namens James den Löwen die verschiedenen Teegläsern. Skeptisch nippten die Investoren. Schmecken tat es, doch gegenüber dem hohen Verkaufspreis wurden Zweifel angemeldet. Frank Thelen und Ralf Dümmel stiegen aus, genauso wie Judith Williams. Carsten Maschmeyer fand die Innovation "nicht so doll" und die Firmenbewertung "abstrus".

Ganz anders Dagmar Wöhrl: "Ich finde das spannend", sagte sie. Aber: "Ich bräuchte 20 Prozent." Die Noveltea-Gründer zogen sich zur Beratung zurück, kamen überein, in Dagmar Wöhrl die passende Löwin an Bord zu haben und versuchten es mit dem Gegenangebot von 15 Prozent. Die Löwin handelte den 1-Euro-Zusatz aus. Deal!



Unser Artikel vom 17. Oktober: Remscheider tritt in die Höhle der Löwen

Von Tristan Krämer

Treue Zuschauer der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ konnten schon am vergangenen Dienstag einen kurzen Einblick erhaschen: In einigen Szenen der Vorschau auf die nächste Woche waren zwei junge Herren in karierten Tweedanzügen zu sehen, die den Investoren ihr Produkt präsentierten. Was dabei nicht gesagt wurde: Einer der beiden Gründer ist der Remscheider Lukas Passia.

Mit seinem Geschäftspartner Vincent Efferoth aus Leverkusen kämpft der 29-Jährige in der beliebten TV-Show um die Gunst und die finanzielle sowie fachliche Unterstützung der „Löwen“ für ihre Idee: Noveltea, einen Mix aus hochwertigen Teesorten und Spirituosen. Den Ursprung hat das Produkt – wie sollte es anders sein – im Tee-Land Großbritannien. Dort, genauer in Newcastle, trafen sich Passia und Efferoth 2016 eher zufällig.

Die ersten Versuche wurden im Studentenwohnheim gemacht

AUSSTRAHLUNG TV „Die Höhle der Löwen“ mit Lukas Passia und Vincent Efferoth läuft am Dienstag, 22. Oktober, 20.15 Uhr bei Vox. GLÜHTEE Eine Vision der Gründer ist es, Noveltea als Alternative zum Glühwein zu vermarkten. INVESTOR Dagmar Wöhrl als Gastro- und Hotellerie-Expertin sowie Frank Thelen mit seiner Kompetenz im Food&Drinks-Markt waren vor der Aufzeichnung die Favoriten von Passia und Efferoth. Beide studierten in der Stadt im Nordosten Englands. Und beide waren auf unterschiedlichen Wegen auf die Idee gekommen, Tee mit Spirituosen zu mixen. Da lag es nah, das Projekt Noveltea gemeinsam anzugehen. Zunächst mit Improvisationstalent im Studentenwohnheim, dann, mit dem nach mehr als 1000 Versuchen ersten wirklich geglückten Prototypen des innovativen Getränks, deutlich professioneller.

Den damals begonnenen Erfolgsweg begleitet der RGA bereits seit dem Frühjahr 2017. Heute gibt es Noveltea, das aus 70 Prozent kalt- und damit besonders schonend gebrautem Tee und 30 Prozent Spirituose besteht, in drei Sorten: „The Tale of Earl Grey“ mit Earl-Grey-Tee und London Dry Gin, „The Tale of Moroccan Mint“ mit Minztee und weißem Rum und „The Tale of Oolong“ mit Oolong-Tee und schottischem Whisky.

Hauptmärkte sind Großbritannien, China und Deutschland. Genau in Letzterem, ihrem Heimatmarkt, wollen Passia und Efferoth nun mit Hilfe aus „Der Höhle der Löwen“ durchstarten. „Noveltea passt zu Deutschland“, ist Passia überzeugt. Gleichzeitig sei ein Markt mit 80 Millionen Menschen aber nicht einfach zu durchdringen.

Gründer waren schon beim britischen Pendant von „Die Höhle der Löwen“

Zumal alkoholischer Tee für die meisten potenziellen Kunden noch unbekannt sein dürfte. „So etwas braucht viel Kommunikation – wir brauchen Marketing-Power“, schildert der 29-Jährige eine Motivation für ihre Bewerbung bei „Die Höhle der Löwen“.

TV-Erfahrung bringen die Jungunternehmer aus Großbritannien mit. Beim dortigen Gründer-Show-Pendant „Dragons’ Den“ warben sie bereits um Unterstützung für Noveltea. „Wir haben auch drei Angebote bekommen. Aber die Investoren wollten dafür zu viele Anteile. Das wäre langfristig nicht im Sinne des Unternehmens gewesen. Also haben wir abgelehnt“, berichtet Passia.

"Höhle der Löwen": Auftritt wurde im Frühjahr aufgezeichnet

Bei ihrem Auftritt vor den „Löwen“, der im Frühjahr aufgezeichnet wurde, seien sie noch angespannter gewesen als in der britischen Ausgabe. „Hier schauen unsere Familien und Freunde zu. Denen wollen wir gerecht werden“, sagt der Remscheider. Zehn Prozent Unternehmensanteile für 450 000 Euro lautet das Angebot, dass die Gründer den Investoren Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Judith Williams, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel machen.

Lesen Sie auch: Historischer Moment in Vox-Show "Die Höhle der Löwen" - Investor schlägt sofort zu

Trotz des Glaubens an ihr Produkt – immerhin ist Tee nach Wasser das meistkonsumierte Getränk der Welt – und aller Vorbereitung auf die Show wussten Passia und Efferoth bereits vorab, dass es nicht einfach werden dürfte, einen der „Löwen“ von Noveltea zu überzeugen. „Ralf Dümmel und Judith Williams trinken wenig bis gar keinen Alkohol, Carsten Maschmeyer trinkt hauptsächlich Wein“, bot sich den Erfindern des alkoholischen Tees eine echte Herausforderung.

Ob sie diese bewältigt und einen Zuschlag der Investoren erhalten haben, darf Passia vor der Ausstrahlung natürlich nicht verraten. Seine selbstbewusste Ansage in der Vorschau auf die Sendung stimmt aber optimistisch. Dort sagt der Remscheider: „Wir gehen hier heute nicht ohne Handschlag heraus.“