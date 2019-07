Remscheider war bei Raketenstarts in den USA dabei

Mondlandung vor 50 Jahren

Edwin Aldrin war der zweite Mann auf dem Mond. Fotografiert wurde er von seinem Astronautenkollegen Neil Armstrong.

Vor 50 Jahren betrat der erste Mann den Mond – vergessen ist dieses Ereignis in der Stadt bis heute nicht.

Von Katharina Birkenbeul, Leon Hohmann und Tristan Krämer

Als Astronaut Neil Armstrong am 20. Juli 1969 seinen ersten Schritt auf den Mond machte, schaut die halbe Welt gebannt auf die Fernseher. Auch in Remscheid war der Blick über die Mattscheibe ins All gerichtet. Vier Remscheider erinnern sich an den historischen Tag. Einer von ihnen reiste sogar später zum Weltraumbahnhof nach Cape Canaveral. Lesen Sie hier, wie der 20. Juli 1969 erlebt wurde.