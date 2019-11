Remscheid: Zwei verkaufsoffene Sonntage im Advent

Weihnachtszeit

+ © Doro Siewert Beim Weihnachtstreff öffnen in Lennep sonntags die Läden. © Doro Siewert

Zwei verkaufsoffene Sonntage stehen in diesem Jahr im Remscheider Stadtgebiet noch auf dem Programm.

Beide werden mit Großereignissen kombiniert. Den Anfang machen am 1. Dezember der Lüttringhauser Weihnachtsmarkt, der zum 43. Mal stattfindet, und die Bergische Biathlon-Meisterschaft auf der Alleestraße. Sowohl in Lüttringhausen als auch in der Innenstadt dürfen die Geschäfte öffnen – von 13 bis 18 Uhr.

Lennep lädt zur gleichen Uhrzeit für Sonntag, 15. Dezember, zum Einkaufsbummel ein. Den Rahmen dafür liefert der viertägige Weihnachtstreff im historischen Stadtkern, der am Donnerstag, 12. Dezember, um 18 Uhr auf der Bühne eröffnet wird. Die Regie führt dabei „Lennep offensiv“. zak