Die Zukunft des Remscheider Kinos ist ungewiss

Fusion mit Cinemaxx

Dem Cinestar-Kino am Remscheider Hauptbahnhof fehlt bislang ein neuer Betreiber. Hintergrund ist die Kinoketten-Fusion.

Das Remscheider Cinestar-Kino muss verkauft werden - eigentlich

Denn das Bundeskartellamt fordert, dass das Kino einen neuen Betreiber bekommt.

Doch an der geplanten Fusion der Kinoketten Cinestar und Cinemaxx wachsen wegen der Corona-Krise Zweifel.

Remscheid. Die Zukunft des Cinestar-Kinos am Hauptbahnhof ist weiter ungewiss. Nicht nur fehlt bislang ein neuer Betreiber. Möglicherweise kommt es in der Corona-Krise auch gar nicht zum geplanten Verkauf. Wie berichtet, wollen die beiden Kinoketten Cinestar und Cinemaxx fusionieren. Anfang März genehmigte das Bundeskartellamt den Zusammenschluss - unter der Voraussetzung, dass bundesweit sechs Kinos verkauft werden. Darunter ist das Remscheider Kino, das erst Ende 2018 eröffnet worden war.

Remscheid: Stadt hat keinen Einfluss auf Kino-Verkauf - aber einen Vertrag

Fragen des RGA zum Stand der Verkaufsbemühungen ließ Cinestar unbeantwortet. „Aktuell gibt es keine neuen Informationen“, hieß es. In der Branche wachsen indes Zweifel, dass es in der Corona-Krise überhaupt zu einer Fusion kommt. „Der Lockdown trifft die Branche hart“, erklärt etwa Meinolf Thies, der in Solingen das Kino Das Lumen betreibt.

Die Stadt Remscheid hat keinen Einfluss auf den Verkauf des Hauses. Oberbürgergermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) bleibt dennoch gelassen: Cinestar hat einen Mietvertrag mit dem Investor unterschrieben, der das Kino gebaut hat. Und der, sagt Mast-Weisz, währt noch 18 Jahre.

Das Kino Cinestar bekommt die Folgen von Vandalismus und Schmutz im Parkhaus am Hauptbahnhof zu spüren. So kam die Forderung auf, Kameras am Bahnhof aufzuhängen.

