Zukunft vom Wahrzeichen Blauer Mond steht in den Sternen

Der Streit um das Denkmal

Bernd Schützeberg (75), ehemaliger Betriebsratsvorsitzender der Mannesmann Präzisions GmbH, kämpft weiter für den Wiederaufbau des „Blauen Mondes". Dieser rostet auf dem Aldi-Gelände an der Burger Straße vor sich hin. Mittlerweile hat sich Unrat zwischen die Streben des großen „MW" gesetzt. Es herrscht Stillstand: Noch gibt es keinen Gerichtstermin.

Das Denkmal rostet auf dem Aldi-Gelände vor sich hin. Der RGA greift die Positionen der Beteiligten einmal auf.

Verbeult liegt er am Boden und rostet weiter vor sich hin. Das Bild, das der einst ruhmvolle „Blaue Mond“ derzeit abgibt, ist ein trauriges. Von einem Bauzaun umgeben, schläft das ehemalige Wahrzeichen der Mannesmannröhren-Werke auf dem Aldi-Gelände an der Burger Straße bereits seit vier Jahren seinen Dornröschenschlaf. Aber die Fronten zwischen den Parteien scheinen verhärtet. Lesen Sie hier, was die Discounterkette Aldi-Nord, der ehemalige Betriebsratsvorsitzende der Mannesmann Präzisionsrohr GmbH, Bernd Schützeberg, die Stadt und das Verwaltungsgericht dazu sagen.