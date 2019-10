Party

Samstag treten die „Söhne Remscheids“ an die Plattenteller.

Die Idee entstand in einer Hamburger Kneipe. Am Samstag, 12. Oktober, wird sie in Remscheid umgesetzt: Ab 20 Uhr legen in sechs Kneipen in einer Straße zehn DJs gleichzeitig auf. Lesen Sie, was dem Party-Volk geboten wird.