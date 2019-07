DOC: Wuppertal vertagt Klageverzicht

Outlet

Am 23. September soll es erneut um die juristischen Schritte gegen das Outlet-Center gehen.

Der Wuppertaler Stadtrat konnte sich nicht dazu durchringen, auf die Klagen gegen das Designer Outlet Center (DOC) in Lennep zu verzichten. Das Thema wurde bei seiner Sitzung am Montagabend auf den 23. September vertagt. Zunächst einmal sollen weitere Informationen über das neue Verträglichkeitsgutachten gesammelt werden, das Remscheid in Auftrag gegeben hatte.

