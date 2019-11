Vieringhausen: Zwei Verletzte bei Unfall

Blaulicht

In Höhe der Shell-Tankstelle stießen ein Transporter und ein Mercedes zusammen.

Am Dienstagabend hat sich in Vieringhausen in Remscheid ein Unfall ereignet: In Höhe der Shell-Tankstelle ist gegen 18.45 Uhr ein Transporter aus Solingen mit einem Mercedes zusammengestoßen. Nach ersten Informationen wurden zwei Personen leicht verletzt. Polizei und Rettungsdienst sind nicht mehr im Einsatz, jedoch hat sich vor der Unfallstelle ein Stau gebildet, der bis zum Amtsgericht reicht. Ortskundige sollten den Bereich umfahren. ric

