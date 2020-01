Stadt warnt vor falschem TBR-Berater

Angebliches Beratungsangebot

Ein angeblicher Mitarbeiter bot einen Hausbesuch und Beratung zu den Grundabgabenbescheiden an.

Den Technischen Betrieben wurde gemeldet, dass ein angeblicher Mitarbeiter über das Telefon Beratungsgespräche anbietet

Der falsche Berater hatte angegeben, anlässlich der Grundabgabenbescheide Hausbesuche machen zu wollen

Wer einen solchen Anruf bekommt, soll sich bei der Polizei melden

Remscheid. Die Remscheider Stadtverwaltung warnt vor einer neuen kriminellen Masche: Offenbar geben sich ein oder mehrere unbekannte Täter am Telefon als Mitarbeiter der Technischen Betriebe Remscheid (TBR) aus, die in Privathaushalten „Beratungsgespräche“ führen wollen. Ein Kunde hatte sich nach einem entsprechenden Telefonat bei den Technischen Betrieben gemeldet – und erfuhr dort, dass der Mann nicht in ihrem Dienste unterwegs sei.

Das Ganze geschah kurz nach dem öffentlichen Hinweis, dass die TBR die Grundabgabenbescheide für 2020 ab kommenden Freitag, 24. Januar, per Post auf den Weg geben, teilt Rathaussprecherin Viola Juric mit. An diesem Mittwoch sei den Technischen Betrieben der Fall gemeldet worden, bei dem sich der angebliche Mitarbeiter telefonisch bei älteren Herrschaften gemeldet und seinen Antrittsbesuch für die kommenden Tage ankündigt habe. Seine Begründung: Er wolle sie über den neuen Bescheid beraten.

Angebliche TBR-Mitarbeiter der Polizei melden

„Die TBR weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei keineswegs um einen Mitarbeiter handelt“, berichtet Viola Juric. Es gebe kein persönliches Beratungsangebot in den eigenen vier Wänden zu den Grundabgabenbescheiden 2020. Rund 28 000 Briefe werden von den TBR verschickt.

Ihre dringende Empfehlung: Wer einen gleichlautenden Anruf eines angeblichen TBR-Mitarbeitenden erhält, sollte keinesfalls mit ihm einen Termin vereinbaren, sondern dies unverzüglich bei der Polizei anzeigen – und zwar unter der Rufnummer, Tel. 110. red

