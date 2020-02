Sturm „Sabine“ verursacht keine größeren Schäden

Schulen bleiben am Montag geschlossen

Das Reklame-Banner an einer Tankstelle erwischte Sturm Sabine.

Im Bus- und Bahnverkehr gibt es am Montagmorgen noch Einschränkungen.

Sturmtief Sabine hat die Stadt Remscheid weitgehend verschont .

. Alle Schulen und städtischen Kitas in Remscheid bleiben aufgrund der Sturmwarnung am Montag geschlossen.



bleiben aufgrund der Sturmwarnung am Montag geschlossen. Im Bahnverkehr gibt es am Montagmorgen noch Einschränkungen.



+++Aktualisierung am 10.2.2020, 7 Uhr+++

Sturmtief Sabine hat die Stadt Remscheid weitgehend verschont. Nur zu wenigen sturmbedingten Einsätzen musste die Feuerwehr am Sonntagabend und in der Nacht zu Montag ausrücken. Wie die Feuerwehrm Remscheid mitteilt, gab es bis 1 Uhr 17 Einsätze, danach wurde es deutlich ruhiger. Meistens waren es umgestürzte Äste und Bäume, die für Einsätze gesorgt hatten. Meldungen über Verletzte gibt es nicht. Am Montagmorgen rollt der Verkehr auf den Straßen störungsfrei. Der Deutsche Wetterdienst hat die amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen um 4 Uhr aufgehoben.

Auch im Busverkehr gibt es keine Einschränkungen. Die Remscheider Stadtwerke sind auf allen Linien planmäßig unterwegs.

Bahnverkehr: Der Müngstener - die S 7 - ist laut Betreiber Abellio am Montagmorgen bereits wieder unterwegs. Alle anderen Regional- und Fernzüge fallen aber bis mindestens 10 Uhr noch aus. Wegen der Unwetterschäden könne die Deutsche Bahn bundesweit im Regional- und Fernverkehr keine zuverlässige Betriebsaufnahme gewährleisten, teilte das Unternehmen am Sonntagabend mit. „Die notwendigen Erkundungsfahrten zur Sichtung der Schäden sind erst mit Tageslicht möglich“, hieß es. gf/dpa

+++Aktualisierung am 9.2.2020, 18.40 Uhr+++

Von Frank Michalczak

+ Am Leibniz-Gymnasium ist am Sonntag ein Baum neben dem Schulgebäude umgestürzt. © Tim Oelbermann Remscheid. Sturm Sabine sorgt für einen schulfreien Montag in Remscheid: Ein Krisenstab bei der Remscheider Stadtverwaltung beschloss, dass der Unterricht ausfällt. Für Mädchen und Jungen, die dennoch ihre Schule erreichen sollten, werde die Betreuung sichergestellt. Auch die städtischen Kindertagesstätten bleiben geschlossen. Es werde ein Notdienst organisiert. Bei Kindertagesstätten, die sich nicht unter städtischer Regie befinden, müssen sich die Eltern mit den jeweiligen Trägern Verbindung setzen. Ihnen empfiehlt die Stadt Remscheid, sich ihrer Entscheidung anzuschließen. Diese fußte am Sonntagnachmittag auf den aktuellen Informationen des Deutschen Wetterdienstes.

Unterdessen bereiteten sich die Rettungsdienste auf einen Großeinsatz vor. Die Zahl der diensthabenden Mitarbeiter bei der Berufsfeuerwehr wurde von 30 auf über 60 verdoppelt. „Wir haben Kollegen gebeten, aus ihrer Freizeit zu kommen“, berichtet Einsatzleiter Michael Hill.

Unterstützung gab es vom Roten Kreuz und von der Johanniter-Unfallhilfe, die drei zusätzliche Rettungswagen zur Verfügung stellten. Auch die Freiwillige Feuerwehr wurde mit einbezogen. 140 Aktive positionierten sich in den jeweiligen Feuerwehrgerätehäusern ihrer Einheiten, um möglichst schnell zur Stelle zu sein, wenn Bäume entwurzelt wurden oder Astwerk auf die Straße gefallen war. Dabei gehen die Retter nach einer Prioritätenliste vor, von Null („Kann erst mal liegen bleiben“) bis drei („Höchste Gefahr“).

Bis zum Abend wütete der Sturm besonders in Farrenbracken an der Grenze in Lüttringhausen zu Ronsdorf, wo mächtige Bäume auf der Straße landeten. Auch neben dem Leibniz-Gymnasium fiel ein Exemplar Sabine zum Opfer. Aus seiner beruflichen Erfahrung rechnete Hill für die Nacht mit weiteren Einsätzen. „Windgeschwindigkeiten von 80 Stundenkilometern sind völlig normal. Bei über 90 Stundenkilometer müssen wir mit größeren Schäden rechnen. Es sind aber über 100 Stundenkilometer möglich.“ Und auch für den Montag bleibt Sturm angesagt. In dieser Situation bittet die Stadt, diese Hinweise zu beachten:

Sportanlagen sind geschlossen

Alle städtischen Außensportanlagen und auch alle städtischen Sporthallen sind für den gesamten Montag geschlossen.

Wälder, Park- und Friedhofsanlagen

Wegen des Sturms sollten die Remscheider dringend auf einen Besuch der Wälder, Parks, Friedhöfe und Grünanlagen verzichtet werden. Es besteht die Gefahr, dass Äste brechen oder Bäume umstürzen. Die Feuerwehr empfiehlt den Bürgerinnen und Bürgern, sich während des Sturms nicht im Freien aufzuhalten.

Züge

Auf der Schiene ist mit starken Behinderungen zu rechnen. Die Deutsche Bahn kündigte „erhebliche Beeinträchtigungen“ im Zusammenhang mit dem Sturmtief im Regional- und Fernverkehr an, etwa für die Linie S 1 Richtung Düsseldorf. Einige Fernzüge fuhren bereits gestern Nachmittag nicht, auch im Regionalverkehr Richtung Ruhrgebiet gab es Probleme. National Express, Betreiber der Linien RE 7 und RB 48, bezeichnete es als „sehr wahrscheinlich“, dass Züge langsamer fahren. Abweichungen vom Fahrplan und Ausfälle seien möglich. „Auch eine Einstellung des Betriebs durch DB Netz ist nicht ausgeschlossen.“ Auch Abellio kündigte Einschränkungen bis hin zur Einstellung des Zugverkehrs für die S 7 an.

EINSATZKRÄFTE

FEUERWEHR Bis zu 200 Einsatzkräfte standen in der Nacht zum Montag bereit – 60 von der Berufsfeuerwehr, 140 von der Freiwilligen Feuerwehr. Versorgt wurden sie von ihren Kollegen vom Roten Kreuz und Johanniter-Unfallhilfe, die Getränke und Essen organisierten.

+++Aktualisierung am 9.2.2020, 16 Uhr+++

Das Krisenteam der Stadt Remscheid hat aufgrund der aktuellsten Informationen des Deutschen Wetterdienstes und der damit einhergehenden Gefährdungseinschätzung durch die Feuerwehr Remscheid entschieden, dass eine sichere Erreichbarkeit von Schulen und Kindertageseinrichtungen am Montag nicht mehr garantiert werden kann.

An den städtischen Schulen wird am Montag, 10. Februar, kein Unterricht stattfinden. Schülerinnen und Schüler müssen nicht zur Schule kommen. Für Schülerinnen und Schüler die dennoch die Schulen erreichen sollten, ist eine Betreuung sichergestellt. Sie werden nicht vor verschlossenen Türen stehen. Eltern, die dieses Angebot nutzen wollen oder weitere Informationen hierzu benötigen, müssen sich dazu mit der jeweiligen Schule in Verbindung setzen. Am Dienstag, 11. Februar, wird der Unterricht voraussichtlich wieder stattfinden.

Auch die städtischen Kindertagesstätten bleiben am Montag, 10. Februar, geschlossen. Ein Notdienst ist sichergestellt. Der Kitabetrieb wird voraussichtlich am 11.2. wieder aufgenommen. Bei Kindertagesstätten, die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden, müssen sich die Eltern mit den jeweiligen Trägern Verbindung setzen. Den freien Trägern wird seitens der Stadt Remscheid empfohlen, sich der städtischen Entscheidung anzuschließen.

Alle städtischen Außensportanlagen und auch alle städtischen Sporthallen sind für den gesamten Montag geschlossen.

Wegen des Sturms sollte dringend auf einen Besuch der Wälder, Parks, Friedhöfe und Grünanlagen verzichtet werden. Es besteht die Gefahr, dass Äste brechen oder Bäume umstürzen.

Die Feuerwehr empfiehlt den Bürgerinnen und Bürgern, sich während des Sturms nicht im Freien aufzuhalten.

+++Aktualisierung am 9.2.2020, 12.02 Uhr+++

Bislang erlebt die Remscheider Feuerwehr die Ruhe vor dem Sturm: Noch mussten die Einsatzkräfte nicht ausrücken, heißt es in die Leitstelle. Um 16 Uhr wird die Remscheider Stadtverwaltung die Gefahrenlage auf der Grundlage aktueller Wetterdaten noch einmal bewerten. Dann wird sich herausstellen, ob der Schulbetrieb an diesem Montag ausfällt. Nach aktuellem Stand bleibt es den Eltern selbst überlassen, ob sie ihrem Nachwuchs den Schulweg zumuten wollen. Wenn das Kind zuhause bleibt, muss die Schule informiert werden.

+++Aktualisierung am 8.2.2020, 16 Uhr+++

Remscheid. Eltern sollen bei der Sturmwetterlage am Montagmorgen selbst entscheiden, ob sie ihrem Nachwuchs den Weg zur Schule zumuten wollen. Eine allgemeine Schließung sei nach der aktuellen Gefahreneinschätzung nicht nötig, teilt die Stadt Remscheid mit.

Nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes ist in ganz Nordrhein-Westfalen in der Nacht von Sonntag auf Montag mit schweren Sturm- und Orkanböen zu rechnen, die den ganzen Montag noch anhalten sollen. Nimmt das Kind nicht am Unterricht teil, ist die jeweilige Schule unverzüglich entsprechend zu informieren. Am Sonntagnachmittag wollen die Behörden eine erneute Gefährdungseinschätzung vornehmen. Einige Schulen und Kitas haben bereits entschieden, am Montag geschlossen zu beleiben.

In Radevormwald und Hückeswagen bleiben am Montag, 10. Februar 2020, sämtliche Schulen geschlossen.

Artikel vom 5.2.2020

Remscheid. Das Wetter in Remscheid wird ungemütlich. Am Donnerstag ist es trübe, die Sonne schaut nur ab und an durch die Wolken. Die Temperaturen steigen wieder: Von 3 Grad am Mittwoch bis auf 8 Grad am Freitag. Vereinzelt kann es regnen. Ein teilweise kräftiger Wind weht am Freitag aus südöstlicher Richtung. In der kommenden Nacht kann es zu meist nur leichtem Frost in Bodennähe zwischen 0 und -2 Grad kommen. Vereinzelt ist Reifglätte möglich, kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für NRW an.

Und so sind die aktuellen Wetter-Vorhersagen für Remscheid für die nächsten Tage: Am Freitag kommt bei bis zu 8 Grad hin und wieder die Sonne raus, Samstag ist der Himmel verhangener. Dann ist ein wenig Regen möglich bei teilweise kräftigem Wind.

Remscheid: Wetter am kommenden Wochenanfang stürmisch

Der deutschlandweite Ausblick für den kommenden Wochenanfang ist stürmisch und ungemütlich: Der DWD sagt für Sonntag von Nordwesten her aufkommenden Sturm voraus. In der Nordwesthälfte sind demnach schwere Sturmböen wahrscheinlich, an der Küste orkanartige Böen. Auf den Bergen könnten dann Orkanböen auftreten. Die Wahrscheinlichkeit für orkanartige Böen im Binnenland sei aber gering, heißt es weiter.

Dennoch: Auch in Remscheid soll es kommenden Sonntag und Montag ziemlich stürmisch werden. Bei bedecktem Himmel sind an beiden Tagen Regen und Schauer angesagt. Die Temperaturen steigen mit voraussichtlich bis zu 9 Grad Höchsttemperatur am Montag weiter, die Sonne hat jedoch nur ab und zu mal eine Chance. Am Dienstag kann es dann zu Schneeschauern kommen. jhe

