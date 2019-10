Ämterhaus

+ © Roland Keusch Sein Fahrzeug trägt ein provisorisches Kennzeichen: Marcus Holthaus beklagt die wochenlangen Wartezeiten auf die Kfz-Anmeldung im Ämterhaus. © Roland Keusch

Weiterhin müssen Autofahrer wochenlang auf einen Pkw-Zulassungstermin warten. Künftiger Internet-Service erweist sich als kompliziert.

Immer noch müssen Remscheider mehrere Wochen auf einen Termin warten, um ihr Auto im Ämterhaus an-, um- oder abzumelden. In vielen Kommunen ist seit dem 1. Oktober eine Online-Kfz-Anmeldung möglich. Doch in Remscheid gibt es das System noch nicht. Lesen Sie hier, warum der Ordungsamtschef vor dem Internetservice warnt.