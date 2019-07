Gedenkstätte

+ © Michael Sieber (Archiv) © Michael Sieber (Archiv)

Zur Feier am 31. Juli erwartet die Stadt internationale Gäste.

Steine sind herausgerissen, der Quader im Rondell zum Gedenken der Kriegstoten mit Farbe beschmiert. Zum wiederholten Mal ist die Gedenkstätte in Reinshagen zum Ziel von Randalierern geworden. Für eine grundlegende Sanierung ist kein Geld im städtischen Haushalt eingeplant. Was die Stadt angesichts des bevorstehenden Gedenktages unternehmen will, lesen Sie hier.