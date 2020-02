Prozess um Todesfahrt in Hasten startet

Unfall

+ © Tim Oelbermann Tragödie in Hasten: Eine 19-Jährige starb bei diesem Unfall. © Tim Oelbermann

23-Jähriger verursachte in Hasten einen folgenschweren Unfall.

Das Schicksal einer 19-jährigen Frau, die im letzten Jahr bei einem Verkehrsunfall in Remscheid ums Leben kam , findet ein juristisches Nachspiel.

, findet ein juristisches Nachspiel. Der Vorwurf gegen einen 23-Jährigen lautet fahrlässige Tötung .

. Der junge Mann soll mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Tempo-30-Zone gefahren sein.

Vor dem Remscheider Amtsgericht beginnt am Donnerstag der Prozess um die Todesfahrt in Hasten. Das Schöffengericht verhandelt die Strafsache. Der Vorwurf lautet fahrlässige Tötung.

Remscheid: Sanitäter konnten der 19-Jährigen nicht mehr helfen

In der Nacht zum 25. Mai waren ein damals 22-Jähriger und seine Beifahrerin (19) in einem 1er BMW Coupé auf der Unterhützer Straße unterwegs. Sie kamen vom Feuerwehrfest in Hasten. Zeugen wollen beobachtet haben, dass der junge Mann mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Tempo-30-Zone fuhr – und die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Fahrzeug durchschlug eine Mauer sowie eine Hecke mit Metallpollern und kam im Garten eines Reihenhauses zum Stehen. Sanitäter konnten der 19-Jährigen nicht mehr helfen: Sie starb noch an der Unglücksstelle. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Junge Frau aus Remscheid starb noch an der Unglücksstelle

Sowohl für fahrlässige Tötung als auch auf Straßenverkehrsgefährdung könne eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren verhängt werden, erläuterte Staatsanwalt Wolf-Tilman Baumert damals im RGA-Gespräch. mw

Artikel vom 29.8.2019

Von Frank Michalczak

Das Schicksal einer 19-jährigen Frau, die in der Nacht zum 25. Mai bei einem Verkehrsunfall in Hasten ums Leben kam, findet demnächst ein juristisches Nachspiel. Wie Staatsanwalt Wolf-Tilman Baumert berichtet, stehen die Ermittlungen kurz vor ihrem Abschluss. „Der Vorwurf lautet fahrlässige Tötung. Möglicherweise kommt als zweites Delikt Straßenverkehrsgefährdung hinzu“, erklärt er mit Blick auf einen 23-jährigen Remscheider, der am Steuer saß und den Unfall verursacht hatte.

Dabei soll Alkohol im Spiel gewesen sein. „Zeugen haben bei einem Feuerwehrfest beobachtet, dass er getrunken hatte. Außerdem roch er wohl nach Alkohol“, berichtet Baumert. Die exakten Blutwerte werden bei der Verhandlung ebenso zur Sprache kommen wie die Beobachtungen von Anwohnern der Unterhützer Straße. „Sie wurden vom heulenden Motor regelrecht aufgeschreckt und aus dem Schlaf gerissen. Das spricht dafür, dass er viel zu schnell gefahren ist“, erklärt der Staatsanwalt.

Der damals 22-Jährige war mit seinem 1er BMW Coupé von der Straße abgekommen, hatte eine Mauer sowie eine Hecke mit Metallpollern durchschlagen und war im Garten eines Reihenhauses zum Stehen gekommen. Die Beifahrerin erlag sofort ihren schweren Verletzungen. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt: Er musste in einer Klinik notoperiert werden. Bei dem Unfall entstand laut Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von etwa 50 000 Euro.

Ob der Prozess gegen den 23-Jährigen im Remscheider Amtsgericht oder im Wuppertaler Landgericht stattfinden wird, stehe noch nicht fest. Sowohl auf fahrlässige Tötung als auch auf Straßenverkehrsgefährdung könne eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren verhängt werden.

Jugendstrafrecht kann beim Fahrer nicht angewendet werden

Den Tathergang, der sich nach den Aussagen der Zeugen abzeichnet, bezeichnet Wolf-Tilman Baumert als „heftig“. Jugendstrafrecht könne bei dem Remscheider nicht angewendet. „Dazu hätte er bei der Fahrt unter 21 Jahren sein müssen“, fügt der Staatsanwalt hinzu. „Das ist nicht der Fall.“

Nach Abschluss der Ermittlungen werde die Staatsanwaltschaft vermutlich die Anklage beantragen. Ob sie zugelassen wird, entscheidet dann nach Prüfung das Gericht. „Daher lässt es sich zum jetzigen Zeitpunkt nur spekulieren, wann die Verhandlung beginnen kann.“