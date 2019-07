Polizei zieht gleich zwei betrunkene Unfallfahrer aus dem Verkehr

Blaulicht

+ © Roland Keusch (Symbol) © Roland Keusch (Symbol)

In der Nacht zu Sonntag sind in Remscheid gleich zwei stark alkoholisierte Autofahrer nach Unfällen von der Polizei gestoppt worden.

Gegen 0.15 Uhr meldeten Zeugen laut Polizei eine Verkehrsunfallflucht an der Haddenbrocker Straße. Ein BMW sollte an einem geparkten Pkw den Außenspiegel beschädigt haben. Den flüchtigen BMW-Fahrer erwischten die Beamten während der Fahndung unter der Neuenkamper Brücke. Schnell stellte sich heraus, dass der 24-jährige Fahrer stark alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein abgenommen. Der BMW wies zahlreiche Unfallspuren auf, so dass der Verdacht besteht, dass es weitere bislang unbekannte Unfallstellen gibt. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Den entstandenen Schaden schätzten die Beamten zunächst auf 5000 Euro.

Wenig später, gegen 0.40 Uhr, touchierte ein 22-Jähriger mit seinem Renault zwei geparkte Pkw an der Eberhardstraße und flüchtete von der Unfallstelle. Auch diesen Unfallfahrer konnten die Remscheider Polizisten auf seiner Flucht stellen. Er musste auf der Wache seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 1400 Euro. red

Hier gibt es weitere Blaulicht-Meldungen aus Remscheid.