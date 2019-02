Polizei sucht flüchtigen Unfallfahrer

Verkehr

+ © Andreas Kratz (Symbol) © Andreas Kratz (Symbol)

Am Donnerstag hat sich an der Ronsdorfer Straße in Remscheid eine Unfallflucht erreignet.

Laut Polizei musste ein 31-Jähriger mit seinem Polo gegen 6 Uhr einem ihm entgegenkommenden Auto ausweichen. Dadurch prallte er gegen eine Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. red

Hier gibt es weitere Blaulicht-Meldungen aus Remscheid.