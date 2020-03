Blaulicht

Die Ursache ist noch ungeklärt.

Remscheid. An der Dörpmühle in Remscheid ist es Samstagnacht gegen 0.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 20-jähriger Autofahrer ist aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung gefahren. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Laut Polizei waren Bergungsmaßnahmen für das Auto notwendig. red