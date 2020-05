Person bei Frontalcrash schwer verletzt

Unfall

+ © Ralf Kollmann Die Ronsdorfer Straße musste wegen des Unfall gesperrt werden. © Ralf Kollmann

Wegen des Unfalls ist die Ronsdorfer Straße in Höhe Lenhartzhammer voll gesperrt.

Remscheid. Bei einem Unfall an der Ronsdorfer Straße in Remscheid ist offenbar eine Person schwer verletzt worden. Laut ersten Informationen der Polizei wollte der Fahrer eines Pkw gegen 10 Uhr am Montagmorgen zwei Autos überholen. Dabei stieß er mit einem ihm entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Zurzeit ist die Straße in Höhe der Einmündung Lenhartzhammer gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauern an. Vermutlich wird dort im Laufe des Tages das Monobildverfahren zur Klärung der genauen Unfallursache angewandt. Dabei werden aus der Vogelperspektive Aufnahmen der zuvor markierten Unfallstelle gemacht. Ortskundige Autofahrer sollten den Bereich umfahren. wi

Erst vor wenigen Tagen war in Remscheid ein Autofahrer in den Gegenverkehr geraten. Der Verursacher hatte keinen Führerschein.