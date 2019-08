Party lässt legendäres Big Pub aufleben

Revival

+ Freuen sich auf den 30. August: Maximilian Süss (l.) und Witold Fassbender.

Im Löf mit dabei ist Ex-Türsteher Witold Fassbender. DJ Jojo legt die besten Rocksongs der 70er und 80er Jahre auf.

Wenn Witold Fassbender ehemalige Weggefährten trifft, wird er noch häufig auf das Big Pub angesprochen. „Viele verbinden damit die schönste, intensivste Zeit ihres Lebens“, sagt der heute 61-Jährige.

In der Diskothek in Vieringhausen arbeitete Fassbender unter anderem als Türsteher. An diese Erinnerungen möchten er und Gastronom Maximilian Süss am Freitag, 30. August, anknüpfen. Dann steigt im Löf Eventlokal eine Big-Pub-Revival-Party.

