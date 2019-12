Remscheid: Ortschaft Platz wird mit Tafeln gewürdigt

Morsbach

+ © Roland Keusch Historischer Rundweg in Platz ist fertig: (v.l.) Ernst Günter Söhnchen, W. Jürgen Ackermann, Amelie Felde und Barbara Rodler freuen sich. © Roland Keusch

Heimatforscherin Barbara Rodler und „Hasten für Hasten“ ermöglichen historischen Rundweg in der Ortschaft am Morsbach.

Von Andreas Weber

Die Bedeutung der Ortschaft Platz wird zum zweiten Mal gewürdigt. Nachdem Heimatforscherin Barbara Rodler 2018 ihr Buch über die „Entwicklung der Remscheider Eisenindustrie am Beispiel der Ortschaft Platz“ veröffentlicht hatte, präsentiert sie jetzt mit dem Verein „Hasten für Hasten“ zehn Hinweistafeln, die auf die Wichtigkeit der Siedlung am Morsbach für die industrielle Entwicklung eingehen. Anhand alter Urkunden hatte die agile 77-Jährige nachgewiesen, dass in Platz 1554 eine Eisenschmelzhütte und ein Eisenhammer bestanden.

