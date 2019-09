Gegen Fachkräftemangel

+ © Michael Schütz BZI-Geschäftsführer Michael Hagemann © Michael Schütz

Das BZI erweitert sein Orientierungsangebot auf die Industrie. Remscheider Firmen sollen davon profitieren.

Nach der Einführung der vertieften Berufsorientierung von Flüchtlingen in handwerklichen Ausbildungsberufen in Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft Remscheid bietet das Berufsbildungszentrum der Remscheider Metall- und Elektroindustrie (BZI) dieses Programm seit vergangener Woche auch für Ausbildungsberufe in der Industrie an. Lesen Sie mehr zu dem Orientierungsangebot des BZI.