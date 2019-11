Guter Ruf bestätigt

+ © Doro Siewert Jan Peter Arnz, Geschäftsführender Gesellschafter der Arnz Flott GmbH, präsentierte NRW-Minister Karl-Josef Laumann eine der Flott-eigenen Maschinen, an denen die Fachkräfte am BZI unter anderem ausgebildet werden. Die enge Verzahnung mit der bergischen Industrie ist eine der Stärken der Einrichtung. © Doro Siewert

Zu den Tagen der offenen Tür erlebten die Besucher den spannenden Alltag der Ausbildung.

Innovativ, auf dem neuesten Stand der Technik und perfekt angepasst an die Anforderungen der bergischen Industrie – so präsentierte sich das Berufsbildungszentrum der Remscheider Metall- und Elektroindustrie (BZI) an den vergangenen beiden Tagen. Lesen Sie hier, welche zwei Punkte NRW-Minister Laumann besonders wichtig sind.