Remscheid: Neues Frauenhaus bietet mehr Platz

Neubau

+ © Roland Keusch Karin Heier ist Leiterin des Remscheider Frauenhauses. © Roland Keusch

SKF Bergisch Land errichtet mit der Hilfe von Sponsoren Neubau mit Außengelände. Fallzahlen von häuslicher Gewalt bleiben konstant.

Häusliche Gewalt ist nach wie vor ein Thema in der Großstadt Remscheid: Im vergangenen Jahr wurden laut Polizei 273 Strafanzeigen wegen häuslicher Gewalt erstattet. In besonders schweren Fällen vermittelt die Polizei betroffene Remscheiderinnen an das Frauenhaus, das vom Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) Bergisch Land getragen wird. Der gestiegene Anspruch machte einen Neubau notwendig – den der SKF dank der Hilfe von Sponsoren am 10. September einweiht.

