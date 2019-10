Wuppertal befragt 200 Händler zum DOC

Streit um Outlet Center

Das Meinungsbild von rund 200 Einzelhändlern in der Elberfelder City soll der Wuppertaler Politik im DOC-Streit als Grundlage für eine Entscheidung zum Klageverzicht dienen.

Die Nachbarstadt möchte so ein Meinungsbild erhalten, bevor der Stadtrat im November über das Ende der juristischen Schritte gegen das Designer Outlet Center berät.

Rund 200 Wuppertaler Einzelhändler können in den nächsten Wochen auf einem Fragebogen darlegen, was sie vom geplanten Designer Outlet Center (DOC) in Lennep halten. Das Meinungsbild, das die Verwaltung der Nachbarstadt aus ihren Antworten gewinnt, soll den dortigen Politikern die Entscheidungsgrundlage liefern, ob sie den Klageverzicht gegen das DOC aussprechen. Im Kern geht es darum, inwiefern die Händler in Wuppertal negative Auswirkungen durch das Lenneper Center für ihr Geschäft befürchten. Welche Händler befragt werden, welche Fragen der Bogen enthalten wird und was passiert, wenn bei der Umfrage ein deutlicher Gegenwind für das DOC herauskommt, lesen Sie hier.

