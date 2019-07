Landgericht

Spektakuläre Wende im Prozess um einen angeblichen Raub in einer Remscheider Wohnung.

In der Verhandlung am Donnerstag in Wuppertal verwickelte sich der schwer gehbehinderte Geschädigte (56) massiv in Widersprüche. Vom Zeugenstuhl aus versuchte er womöglich sogar, einen Komplizen per Internet-Nachricht zu warnen.

Warum später selbst die Staatsanwältin den Mann anfuhr dass sie ihm kein Wort mehr glaubte, lesen Sie hier.