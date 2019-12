OB Mast-Weisz freut sich auf das Drei-Königs-Treffen

Wir laden zum Spitzengespräch

+ © Roland Keusch Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (l.) hofft auf einen guten Abend für das Bergische Land. Horst Kläuser übernimmt die Moderation beim Drei-Königs-Treffen auf Schloss Burg. © Roland Keusch

Horst Kläuser, die drei führenden Tageszeitungen und die Volksbank bitten zum Spitzengespräch.

Sechs Jahre lebte er in Washington, die nächsten sechs Jahre in Moskau. Und doch ist Horst Kläuser nach Remscheid zurückgekehrt. Hier lebt der ehemalige USA- und Auslandskorrespondent bis heute. Dass nicht wenige Kollegen ihn daraufhin einen Provinzonkel hießen, mag er nicht verstehen. Ohnehin ist er es leid, dass die Bergischen ihr Licht unter den Scheffel stellen. Dass es im Gegenteil allen Anlass dafür gibt, auf ihre Heimat stolz zu sein - das will der Remscheider am Montag, 6. Januar, 19.30 Uhr, auf Schloss Burg unter Beweis stellen. Der gesamte Erlös des Drei-Königs-Treffens im Rittersaal auf Schloss Burg ist für das Bergische Kinder- und Jugendhospiz Burgholz bestimmt. So können Sie dabei sein.