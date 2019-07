Bestes Freibadwetter in Remscheid

+ © Michael Schütz Entspanntes Baden im Eschbachtal: Um die 1000 Besucher tummelten sich am Mittwochmittag bei 36 Grad im Freibad. Der Sicherheitsdienst brauchte nicht einzuschreiten. © Michael Schütz

Die Begrenzung auf 1500 Besucher hat keine Auswirkung auf den Betrieb. Denn täglich kommen rund 1000 Gäste ins Eschbachtal.

36 Grad zeigten die Thermometer am Mittwochmittag in Remscheid, eigentlich also bestes Freibadwetter. Da ist es ärgerlich, dass das Freibad Eschbachtal aufgrund eines technischen Problems die Zahl der Badegäste auf 1500 begrenzen muss. Lesen Sie hier, wie es mit dem Freibad weitergeht.