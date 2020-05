Das läuft ab Donnerstag im Autokino

Spaß

+ © Roland Keusch 326 Plätze bietet das Autokino auf dem Schützenplatz. © Roland Keusch

Das Autokino auf dem Remscheider Schützenplatz zeigt am Donnerstag um 20 Uhr den Film „Monsieur Claude 2“.

Remscheid. Beginn ist um 20 Uhr. Am Freitag, 8. Mai, läuft „Joker“ um 20 Uhr. Der Kinosamstag, 9. Mai, wird um 18 Uhr mit dem „König der Löwen“ eingeläutet. Um 21.30 Uhr folgt „A Star is born“. Am Sonntag, 10. Mai, heißt es um 13.30 Uhr „Die Schöne und das Biest“, um 17 Uhr folgt „Magic Mike XXL“ als Muttertags-Special. Der Kinosonntag endet dann mit „Knives Out – Mord ist Frauensache“, der um 20.30 Uhr gezeigt wird.

Am Montag, 11. Mai, heißt es „Bomshell - Das Ende des Schweigens“ ab 19.30 Uhr. „Jumanji: The next level“ läuft am Dienstag, 12. Mai, um 19.30 Uhr auf der Leinwand des Autokinos. Die Kinowoche endet am Mittwoch, 13. Mai, mit dem Film „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“. Film ab um 19.30 Uhr.

Remscheid: Tickets gibt es ausschließlich online im Vorverkauf

Tickets für das Remscheider Autokino-Vergnügen gibt es ausschließlich online im Vorverkauf. Die Kontrolle der Eintrittskarten erfolgt kontaktlos. Es gibt keine Abendkasse. Im Auto dürfen nur zwei Personen sitzen, die getrennt leben, oder bis zu fünf Personen aus einer häuslichen Gemeinschaft. Die üblichen Kinosnacks wie Popcorn, Cola und Ähnliches können vorab online als Snack-Pack gekauft werden. -ma-

www.autokino-remscheid.de