Planung

+ © Roland Keusch Alles andere als einladend: Der Busbahnhof am Kreishaus in Lennep soll modernisiert werden. © Roland Keusch

Bushaltepunkt Kreishaus wird 2020 aufgeräumt. Für Kölner Straße bittet Baudezernent um Geduld.

Hunderte Pendler steigen täglich am Kreishaus in Lennep in Busse ein und wieder aus. Angenehm ist das Ambiente nicht – mit verschmutzten Schalterkästen, mit Schmierereien, mit Mülltonnen aus den 80er Jahren. Daran soll sich 2020 etwas ändern, wie Baudezernent Peter Heinze ankündigt. „Wir wollen das Erscheinungsbild verbessern – und aufräumen.“ So soll es in Lennep weitergehen.