Kräwi: Das Unglücksopfer galt als guter Schwimmer

+ © Roland Keusch Nach dem die Rettungskräfte den 24-jährigen Remscheider aus dem Wasser gezogen hatten, versuchte ein Notarzt, den jungen Mann zu reanimieren. © Roland Keusch

24-jähriger Remscheider starb in der Wuppertalsperre. Obduktion der Leiche soll Ende der Woche erfolgen. Rettungsboote und ein Hubschrauber suchten nach dem als vermisst gemeldeten Schwimmer.

Von Axel Richter

Der junge Mann war ein guter Schwimmer. Wie er am Montagnachmittag im Wasser der Wuppertalsperre zu Tode kam, muss deshalb die Obduktion seiner Leiche ergeben. Sie soll Ende der Woche erfolgen. Fremdverschulden oder Suizid schließen die Ermittler allerdings aus und gehen insofern von einem tragischen Unglücksfall aus.

Laut Polizei stellt sich der Ablauf wie folgt dar: Der 24-jährige Remscheider ist mit zwei Freunden auf der Radevormwalder Seite der Wuppertalsperre unterwegs. Am Ende der Straße Im Klimop, die als langer Schotterweg nahe der Rader Ortschaft Honsberg zum Ufer führt, schwimmt er allein hinaus auf die Talsperre. Die zwei Freunde sehen ihn gelegentlich im Wasser. Bis er plötzlich verschwunden ist.

Die Freunde suchen zunächst auf eigene Faust nach ihm, gegen 15.30 Uhr rufen sie die Rettungskräfte. Wie berichtet, trifft danach ein Großaufgebot von Helfern beiderseits der Wuppertalsperre ein. An der Kräwinkler Brücke gibt es für sie kaum ein Durchkommen. Parkende Autos blockieren ihnen den Weg. Die Badenden müssen ans Ufer. Ein Rettungsboot wird zu Wasser gelassen.

Mediziner und Wupperverband warnen vor Risiken

Etwa eine Dreiviertelstunde nach dem Notruf entdeckt ein Polizeihubschrauber dann den in der Talsperre treibenden Körper - etwa 300 Meter östlich der Stelle, an der der 24-Jährige ins Wasser gegangen war. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Remscheid ziehen den Mann in ein Boot. Am Ufer auf Radevormwalder Seite übernehmen weitere Rettungskräfte den Verunglückten. Doch alle Reanimierungsversuche schlagen fehl, der 24-jährige, sportliche Remscheider ist tot. Die Freunde stehen unter Schock.

+ Unter anderem mit dem Rettungsboot „Lüdia“ suchten Feuerwehr und Polizei auf der Wuppertalsperre nach dem Vermissten. © Roland Keusch Auch Dr. Frank Neveling, Leiter des Gesundheitsamtes, zeigte sich gestern bestürzt über den Tod des jungen Mannes. Dem Obduktionsergebnis will er nicht vorgreifen. Grundsätzlich könne es im kalten Wasser der Sperre zu einem Versagen des Herz-Kreislauf-Systems gekommen sein, sagt Neveling. Insbesondere dann, wenn dem Körper bei heißen Außentemperaturen zuvor zu wenig Flüssigkeit zugeführt wurde.

Vor solchen Risiken warnt auch Susanne Fischer, Sprecherin des Wupperverbandes. Die Unglücksstelle auf Rader Seite ist keine ausgewiesene Badestelle wie an der Kräwinkler Brücke. „Das heißt, dort können Strömungen und Untiefen sowie plötzliche Temperaturwechsel auftreten“, sagt Susanne Fischer. „Solche großen Gewässer bergen mithin viele Gefahren, die oft nicht richtig eingeschätzt werden.“

Laut Polizei wird die Zahl der Badeunfälle mit tödlichem Ausgang an den Gewässern im Bergischen Land nicht gesondert erfasst. Sie sei jedoch gering. Wie berichtet, kam zuletzt 2016 ein 85-jähriger Angler auf der Wuppertalsperre ums Leben. Er hatte versucht, sein abtreibendes Kanu zu sichern.

Unser Bericht vom 25.06.2019: Feuerwehr findet leblosen Mann: 24-Jähriger stirbt an der Kräwi

Von Tristan Krämer

Im Bereich des Freizeitparks Kräwinkler Brücke ist am Montagnachmittag ein 24 Jahre alter Remscheider leblos aus der Wuppertalsperre geborgen worden. Er verstarb noch an der Einsatzstelle. Wie die Polizei berichtet, waren die Rettungskräfte gegen 15.30 Uhr darüber informiert worden, dass eine Person im Wasser vermisst wird. Daraufhin rückte die Feuerwehr Remscheid aus, um ihren Radevormwalder Kollegen und der Polizei Amtshilfe zu leisten und bei der Suche nach dem Vermissten zu helfen.

Hintergründe des Unglücks sind noch unklar

Neben dem Böschungsbereich wurde auch die Wuppertalsperre selbst nach dem Vermissten abgesucht. Die Feuerwehr Remscheid, die mit insgesamt 26 Mann der Berufsfeuerwehr sowie Kräften der Freiwilligen Feuerwehren Lüdorf und Bergisch Born im Einsatz war, ließ unter anderem das Rettungsboot „Lüdia“ zu Wasser. Das Boot ist ganz in der Nähe der „Kräwi“, im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Lüdorf untergebracht. Auch die DLRG, die an der Talsperre eine Wach- und Schulungsstation hat, beteiligte sich mit einem Boot an der Suche.

+ Die Einsatzkräfte suchen auch mit Rettungsbooten nach der vermissten Person. © Roland Keusch Gefunden wurde der leblose Körper des jungen Mannes schließlich von der Besatzung eines Polizeihubschraubers, der die Wuppertalsperre aus der Luft abgesucht hatte. Er wurde geborgen, doch für den Remscheider kam jede Hilfe zu spät, Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Die Hintergründe des Unglücks sind noch unklar. Um die Todesumstände zu klären, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen, erklärt die Polizei. Der bis Montag letzte tödliche Unfall an der Wuppertalsperre ereignete sich im Sommer 2016. Damals war ein 85-jähriger Angler ertrunken, als er versuchte, sein wegtreibendes Kanu zu sichern. Mehr Glück hatte im selben Jahr ein damals 59-Jähriger, der sein Modellboot vor dem Kentern hatte retten wollen. Drei Remscheider, die die Hilfeschreie des Mannes hörten, wurden damals zu Lebensrettern. Sie kamen ihm mit einem Tretboot zur Hilfe.

