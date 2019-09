Kleinlaster erfasst Fußgängerin

Unfall

Am Freitagmittag hat sich in Höhe der Unterführung an der Haddenbacher Straße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge wurde dort gegen 12.15 Uhr eine Fußgängerin von einem Kleinlaster erfasst und schwerst verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau ins Krankenhaus. Ob womöglich Lebensgefahr besteht, ist nicht bekannt.

Wie es zu dem Zusammenstoß gekommen ist, ist derzeit noch völlig unklar.

Wegen des Unfalls kam es in den Mittagsstunden zu Behinderungen in dem Bereich. Inzwischen hat die Polizei die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. wi

