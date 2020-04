Remscheider Kino sucht in der Krise neue Betreiber

Fusion mit Cinemaxx

+ © Michael Schütz Das Cinestar-Kino in Remscheid könnte einen neuen Besitzer bekommen (Archivbild). © Michael Schütz

Das Cinestar-Kino am Remscheider Hauptbahnhof sucht weiterhin einen neuen Betreiber.

Das Remscheider Cinestar-Kino muss verkauft werden .

. Das Bundeskartellamt fordert, dass das Kino einen neuen Betreiber bekommt.

fordert, dass das Kino einen neuen Betreiber bekommt. Hintergrund ist die Fusion der Kinoketten Cinestar und Cinemaxx.

Remscheid. Noch hat die Lübecker Kinokette keinen Käufer für die Immobilie gefunden. Die Corona-Krise befeuert das Interesse der Investoren nicht gerade, sagen Branchenkenner.

Remscheid: Cinestar will mit der Kette Cinemaxx fusionieren

Wie berichtet, will das Lübecker Unternehmen Cinestar mit der Kette Cinemaxx fusionieren. Anfang März genehmigte das Bundeskartellamt den Zusammenschluss unter der Voraussetzung, dass bundesweit sechs Kinos verkauft werden. Darunter ist das Remscheider Kino, das erst Ende 2018 eröffnet worden war. Die sechs Kinos sollen im Paket angeboten werden. Fragen des RGA zum Stand der Verkaufsbemühungen ließ Cinestar unbeantwortet. „Aktuell gibt es keine neuen Informationen“, hieß es stattdessen.

Remscheid: Stadt hat keinen Einfluss auf den Verkauf des Hauses

Die Stadt Remscheid hat keinen Einfluss auf den Verkauf des Hauses. Baudezernent Peter Heinze kann nur hoffen, dass sich ein neuer Betreiber findet. Meinolf Thies, der in Solingen das Kino Das Lumen betreibt, bremst auf RGA-Nachfrage die Erwartungen. „Die Corona-Krise trifft unsere Branche hart. Ich kenne kein Unternehmen, das jetzt sechs Kinos kauft.“ ric

Artikel vom 2.3.2020

Von Axel Richter

Remscheid. Das im Dezember 2018 am Remscheider Hauptbahnhof eröffnete Cinestar-Kino soll verkauft werden. Hintergrund ist die geplante Übernahme der Kinokette durch den Konkurrenten Cinemaxx. Das Bundeskartellamt will der Fusion nur dann zustimmen, wenn Cinemaxx sich entweder von seinem Kino in Wuppertal oder vom Cinestar in Remscheid trennt. Es trifft das Remscheider Haus.

Wie berichtet, umwirbt die britische Vue-Gruppe, die in Deutschland 30 Kinos der Marke Cinemaxx betreibt, die konkurrierende Cinestar-Kette seit mehr als zwei Jahren. Für 222 Millionen Euro will sie die mehr als 50 Cinestar-Häuser kaufen.

Remscheid nicht die einzige Stadt: Fünf weitere Kinos betroffen

Jetzt hat das Bundeskartellamt der Fusion zugestimmt. Das allerdings unter der Bedingung, dass innerhalb von sechs Monaten sechs Kinos an Wettbewerber verkauft werden. Betroffen sind die Städte Augsburg, Bielefeld / Gütersloh, Bremen, Magdeburg, Mülheim a. d. Ruhr sowie Wuppertal / Remscheid.

„Durch die Zusammenführung entsteht der nach Umsatz und Leinwandzahl führende Kinobetreiber in Deutschland“, erklärt Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: „In sechs Regionen hätte die Übernahme dazu geführt, dass ein Großteil des Kinoangebots von einem einzigen Unternehmen angeboten worden wäre. Eine solche Beeinträchtigung des Wettbewerbs kann zu Nachteilen für die Verbraucher führen.“ Die Verkäufe sollen also ein Monopol verhindern.

Remscheid: Kinoverkauf könnte auch in Wuppertal anstehen

+ © Doro Siewert Dabei wäre es grundsätzlich auch möglich, dass sich das fusionierte Unternehmen von seinem Cinemaxx in Wuppertal trennt und das Haus in Remscheid behält. Eine solche Entscheidung ist allerdings unwahrscheinlich. Das Wuppertaler Cinemaxx weist sehr gute Besucherzahlen aus. Nach Informationen des RGA informierte der Remscheider Kinoleiter Jörg Bender seine Mitarbeiter Ende vergangener Woche von dem bevorstehenden Schritt. Die Frage, wer als möglicher Käufer in Betracht kommt, ließen Cinestar und Cinemaxx am Montag unbeantwortet.

Stadt Remscheid zeigt sich optimistisch – Kinobetreiber aus Solingen ist skeptisch

Peter Heinze, Baudezernent der Stadt Remscheid, zeigte sich wenig beeindruckt vom bevorstehenden Verkauf des Remscheider Lichtspielhauses. „Ich erwarte keine großartigen Veränderungen, sondern nur einen neuen Betreiber.“ Der werde den Mietvertrag für das Gebäude übernehmen und den Kinobetrieb fortführen, schätzt Heinze.

Meinolf Thies, Chef des Solinger Kinos Das Lumen, klingt weniger zuversichtlich. Mit seiner Frau Anja betreibt er sieben Kinos bundesweit. Thies sieht die großen Ketten von den Streamingdiensten in die Defensive gedrängt. Die Bewerber würden für Remscheid deshalb nicht Schlage stehen. Dabei sei der Kinostandort nicht unattraktiv, sagt Thies. Schon einmal hatte er sich für Remscheid interessiert. Dann kam Cinestar.

Das Kino Cinestar bekommt die Folgen von Vandalismus und Schmutz im Parkhaus am Hauptbahnhof zu spüren. So kam die Forderung auf, Kameras am Bahnhof aufzuhängen.

Alle aktuellen Nachrichten zur Corona-Krise in Remscheid finden Sie in unserem Live-Blog.

Standpunkt: Hoffen auf ein Happy End

Von Axel Richter

+ axel.richter@ rga-online.de © Michael Sieber Es war ein kurzes Gastspiel, das Cinestar in Remscheid gegeben hat. In sechs Monaten soll das Kino an einen Mitbewerber verkauft sein. Ebenso soll es fünf weiteren Lichtspielhäusern in Augsburg, Bielefeld / Gütersloh, Mülheim a. d. Ruhr, Bremen und Magdeburg ergehen. Es liegt nahe, zumindest die Häuser in NRW en bloc zu verkaufen. Wenn sich denn ein Käufer dafür findet. So groß ist die Auswahl schließlich nicht.

Gewiss: Da ist UCI in Bochum, da ist Kinopolis, und da ist einer wie Meinolf Thies, der unter anderem das Lumen in Solingen betreibt. Da sind aber auch jede Menge Fragen. Zum Beispiel die nach der Miete, die Cinestar heute für das Haus am Hauptbahnhof zahlt. Dem Vernehmen nach haben sich die Erwartungen des Betreibers nicht in Gänze erfüllt. Dass ein Käufer zu den gleichen Konditionen einsteigt, ist mithin fraglich. Wenn denn überhaupt einer einsteigt, doch nur dann besteht die Chance auf ein Happy End.